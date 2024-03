Inter, seconda stella a un passo | Lo scudetto può arrivare nel Derby

l’Inter di Simone Inzaghi vince anche contro il Genoa e inizia a sentire la seconda stella cucita sul petto. I gol di Assllani e Sanchéz permettono ai nerazzurri di tornare a +15 sulla Juventus e a +16 sul Milan. I punti ancora a disposizione in campionato sono 33, e ormai il conto alla rovescia per il ventesimo scudetto è avviato. Resta da capire quando e dove verrà festeggiato. Inoltre non ci dimentichiamo che l’Inter è in piena corsa per battere il record dei 102 punti conquistati dalla Juventus nella stagione 2013/2014.

Inter: seconda stella in casa del Milan?

21 aprile: Milan-Inter, 33° giornata. I tifosi nerazzurri ci stanno pensando. Se la squadra di Inzaghi le vince tutte quella può essere la data della conquista della seconda stella, a meno che Juventus e Milan non inciampino ancora, in quel caso lo scudetto arriverebbe ancora prima. Ma farlo in casa dei cugini, raggiungendo il ventesimo scudetto prima di loro, fa gola a tutto l’ambiente.