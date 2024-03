Inter, Lautaro: “E’ bellissimo essere nella storia di questo club. Costacurta si riveda il mio gol al Milan”

Lautaro Martinez centroavanti dell’Inter intervistato dal ritiro dell’Argentina da “TyCSports” ha parlato del suo momento con i nerazzurri e non solo. L’argentino ha risposto a un ex Milan sul fatto che non segni nei big match. Ecco ciò che ha detto.

Inter, Lautaro su Costacurta: “Non sono assente nelle grandi partite come dice lui”

“Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo la mia carriera in questo modo e in un club che ha avuto questo rapporto con gli argentini. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere nella storia di questo club e cercare di battere record. Lavoro giorno per giorno e spero di continuare questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo giorno mi ha trattato in un modo incredibile”.

Poi la risposta a Costacurta: “A volte uno evita di rispondere perché questi commenti fanno male. Ma al di là del fatto che sono solo opinioni, le opinioni devono essere corrette. Costacurta ha detto che io sono assente nelle grandi partite e questo è falso. Per esempio ho fatto gol nella semifinale di Champions contro il Milan, una delle partite più importanti della storia dei club. Magari può andarselo a rivedere. E non solo in quella, ho segnato in tante altre partite importanti”.