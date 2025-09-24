Lautaro Martinez sta bene ed è pronto a riprendersi la sua Inter. Cristian Chivu ha piacere a farne nuovamente il perno principale dell’attacco nerazzurro, che in assenza del Toro ha dimostrato di non essere fortissimo.

Inter, ottobre di fuoco, l’attacco deve risalire di quota

L’attaccante argentino ha finito di smaltire i postumi della trasferta sudamericana con l’Argentina quando c’è stata la sosta per le Nazionali. Il capitano della Beneamata ha giocato pochi attimi del derby d’Italia dove ha dato un’opaca prestazione contro i bianconeri. La scarsa prestazione contro la Juve è stata seguita dalla panchina ad Amsterdam e la manciata di minuti contro il Sassuolo.

Il mal di schiena che ha frenato il capitano, rimasto in pratica al gol in apertura di campionato contro il Torino, è oramai alle spalle. Sabato, a Cagliari, tornerà finalmente titolare. La formazione sarda è la preferita di Lautaro: sette anni fa realizzò la prima delle sue 154 reti in nerazzurro, ma ha anche segnato undici reti in altrettante partite, sette negli ultimi cinque confronti. L’Inter proverà a riportare in alto il suo attacco con Lautaro al centro e uno tra Thuram, oppure Pio Esposito o anche Bonny al suo fianco. I nerazzurri hanno in serbo un mese di ottobre che vedrà arrivare avversari tosti come Roma, Napoli e Fiorentina.