Dopo gli ultimi risultati non positivi, l’Inter deve cercare di ritrovare i ritmi alti dei mesi scorsi. I nerazzurri hanno bisogno di ritornare alla vittoria. Il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, continua il recupero dall’infortunio e vuole esserci, almeno per uno spezzone, nella gara contro la Fiorentina, in programma domenica sera al Franchi.

Inter, ultimi giorni di infermeria piena: questo weekend ai box potrebbe rimanere solo Mkhitaryan

Dopo due giorni di riposo, donati da Chivu, ieri, la squadra di Chivu si è ritrovata per preparare la prossima gara, quella in programma domenica sera contro la Fiorentina. Ad Appiano una sessione mattutina con il gruppo al completo, incluso anche Calhanoglu, il turno è tornato. Mancavano gli infortunati: Mkhitaryan è ai box, Bastoni ha svolto con gli altri soltanto la prima parte della seduta, quella atletica e di attivazione muscolare, mentre Lautaro ha lavorato a parte ma comunque in campo.

Non si è ancora certi se Bastoni e Lautaro saranno disponibili per rientrare contro la Viola. Intanto, le condizioni di questi ultimi due verranno monitorate giorno dopo giorno. Mentre l’attaccante argentino migliora, ma nessuno spinge, perché è inutile correre rischi, potrebbe giocare una manciata di minuti al Franchi.