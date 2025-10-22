Lautaro Martinez è incontenibile. Il capitano dell‘Inter, a segno anche nell’ultima notte Champions League contro lo Union SG, dove i nerazzurri si sono imposti 4-0 in trasferta, ha un nuovo record.

Inter, Lautaro da record in Champions

Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più gol in Champions League nel 2025 considerando tutte le squadre europee: 11 reti per l’argentino, messe a segno in dieci partite. Nell’attuale stagione, invece, è a quota 3 gol in due partite, oltre al gol di ieri sera, contro i belgi, il Toro ha messo a segno anche una doppietta contro lo Slavia Praga.

Un giocatore che continua ad essere centrale e importante per la sua Inter oltre che per la Nazionale argentina. Lautaro è un giocatore decisivo. Nella stagione scorsa, partendo dal match contro lo Sparta Praga del gennaio 2025: un gol contro i cechi, tre contro il Monaco, uno col Feyenoord, due in altrettante due gare, col Bayern Monaco, uno, col Barcellona. Contro il Feyenoord era rimasto in panchina e in finale col PSG non aveva segnato.