Inter, Lautaro Martinez verso l’addio

L’Inter pronta a trattare col Barcellona – Ormai sembra chiara la volontà di Lautaro Martinez, cioè quella di raggiungere Messi al Barcellona. Il club nerazzurro pronto a trattare con i catalani, nessuno in casa nerazzurra sembra intenzionato a trattenere un giocatore scontento. Ma la cosa certa è che in ogni caso Marotta e company non faranno sconti al Barca. La clausola da oltre 100 milioni di euro non sembra alla portata del Barcellona, l’Inter potrebbe cedere di fronte ad una parte cash più contropartita tecnica gradita al club e al tecnico Conte, i nomi caldi sono quelli di Arthur e Semedo. 70 – 80 milioni più il cartellino di uno dei due gioielli blaugrana, altrimenti il presente di Lautaro Martinez resterà a tinte nerazzurre.