Inter, Lautaro vicino ad un traguardo storico

Lautaro sempre più vicino alla tripla cifra in Serie A

Lautaro Martinez sta vivendo una grande stagione con l’Inter. Il capitano nerazzurro punta ad un gol storico nel prossimo turno di campionato contro il Lecce, per arrivare a 100 gol in Serie A. Finora l’argentino ha segnato 99 gol in 195 presenze.

Inter, Lautaro punta alla tripla cifra

Secondo il “Corriere dello Sport”, è solo questione di tempo prima che raggiunga la tripla cifra e i 21 gol quest’anno, superando di fatto il suo record realizzativo registrato negli ultimi due campionati. Inoltre, ha ancora la possibilità di raggiungere il record di reti in Serie A detenuto da Immobile e Higuain (36 gol). Il quotidiano evidenzia, che al Toro però per essere considerato fra i top assoluti manca solo la continuità in Europa.