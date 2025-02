Secondo quanto visto dalle immagini, il difensore dell’Inter si pone davanti all’estremo difensore della Lazio tanto da costringerlo a spostarsi leggermente verso destra per osservare la traiettoria del tiro di Arnautovic. Secondo l’AIA non andrebbe a influire sull’esito dell’azione con un lancio difficilmente parabile per il portiere biancoceleste. Intanto il VAR Daniele Chiffi non è intervenuto, in modo tale Fabbri ha convalidato il gol e ha ricevuto anche l’appoggio del designatore Gianluca Rocchi.