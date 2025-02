L'Inter non molla niente, in corsa su tre fronti e con la spinta verso Napoli: Inzaghi ora si gode anche le seconde linee

L’Inter batte la Lazio e si guadagna la semifinale di Coppa Italia, in questi modo la formazione di Simone Inzaghi resta in corsa su tre fronti e si prepara alla sfida scudetto col Napoli prevista per la prossima di campionato. Finalmente è uscito l’entusiasmo che nelle ultime uscite faceva difficoltà a venire fuori.

Inter, tutti determinanti, non esistono seconde linee

Ci si aspettava che l’Inter scegliesse, una scelta che virasse sul concentrarsi sul Napoli, per la sfida scudetto dei prossimi giorni. Adesso che i nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dove incontreranno i cugini del Milan, restano in corsa per tutte competizioni. Simone Inzaghi è stato bravissimo perché ha preso in pieno anche i cambi di turnover che ha scelto. Il tecnico piacentino ha sì scelto di fare molti cambi contro i biancocelesti (lasciando fuori all’inizio Bastoni, Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Lautaro e Calhanoglu, oltre a un Thuram ancora non recuperato) ma la sua squadra ha giocato per vincere e per andarsi a prendere la semifinale.

Adesso Inzaghi si appresta a preparare la trasferta scudetto di Napoli con un pieno di fiducia ed entusiasmo, perché anche le seconde linee si sono dimostrate all’altezza dei titolari, hanno dato risposte incoraggianti e determinanti. Al Maradona Inzaghi spera di riavere alcuni infortunati, come Thuram, per schierarlo al fianco di un Lautaro riposato mentre saranno da valutare Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Per il resto è probabile che l’allenatore piacentino si affidi al suo 11 di riferimento.