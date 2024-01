Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi e Sarri | Le formazioni

In campo alle 20

Inzaghi conferma il 3-5-2 con i titolarissimi. Nessun dubbio in difesa, spazio a Bastoni, Acerbi e Pavard. In mezzo al campo Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan, supportati da Dumfries, a destra, e Dimarco, a sinistra. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram. Tra i pali c’è Sommer.

Linea difensiva a quattro per i biancocelesti: Sarri schiera Patric e Romagnoli al centro, sostenuti da Lazzari e Marusic sulle corsie laterali. Centrocampo Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Tridente d’attacco con Isaksen, Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2):Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.