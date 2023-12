Uno entra e uno esce. Questa è l’attuale situazione ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi può sorridere per aver ritrovato Pavard dopo l’infortunio al ginocchio, ma purtroppo perde Sanchez che a causa di un affaticamento muscolare salterà il match di questa sera contro la Lazio.

Nel mirino di Sanchez c’è la Coppa Italia

Le condizioni del cileno però, non preoccupano lo staff nerazzurro e stando alle ultime del Corriere dello Sport, dovrebbe essere solo uno stop precauzionale. Dunque, non va messa in totale discussione la sua presenza mercoledì prossimo contro il Bologna negli ottavi di Coppa Italia.