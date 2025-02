L’ultima puntata di Report ha dedicato un servizio alla situazione finanziaria dell’Inter all’epoca degli Zhang. In realtà, secondo gli esperti, nel servizio ci sono anche una serie di grossolani errori e cifre a caso. Un servizio che ha alzato un polverone ed un chiacchiericcio inutili, anche sui social.

Inter, il commento del professor Bava

Il servizio riporta i segreti delle infiltrazioni mafiose e quelli finanziari della squadra Campione d’Italia. Nel servizio intitolato “Il derby d’Italia” di Daniele Autieri con la collaborazione di Andrea Tornago, Report manda in onda domenica 2 febbraio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay questo servizio. Nel dossier vengono ricostruiti i risvolti inediti dell’inchiesta sulle infiltrazioni nella tifoseria dell’Inter e svela un collegamento tra le infiltrazioni della ‘ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali nella città di Milano.

Dalla parte dell’Inter ci sono diversi sostenitori, come il professor Bava, commercialista e docente al Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, accanito tifoso juventino, il quale ha commentato negativamente la trasmissione Rai e il servizio sui nerazzurri. Bava ha dichiarato: “L’insinuazione dell’analista, quantomeno da quello che ho capito io, è che alcune aziende “amiche” non sarebbero state realmente interessate a sponsorizzare perché il tipo di attività svolta non avrebbe portato loro alcun beneficio, il tema è la sostanza economica alla base. Sono state fatte numerose affermazioni false e sbagliate. Quali ritengo siano le affermazioni imbarazzanti? Parecchie: quelle sui bilanci quasi tutte a parte il tema sponsorizzazioni. A proposito di affermazioni ha parlato di Patrimonio Netto negativo senza citare la deroga, di società da liquidare, di 800 milioni debiti. Insomma, tanto qualificato l’esperto invitato non sembrava, ma spesso l’esperto è scelto in base a ciò che dice”.