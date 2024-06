Inter, l’obbiettivo di mercato Bento: “Sogno di giocare in Europa. Se arriverà un’offerta penserò al mio futuro”

Il portiere dell’Atletico Paranaense Bento ha parlato dal suo ritiro con la nazionale Brasiliana in conferenza stampa riguardo a un possibile approdo in Europa considerato il miglior calcio del mondo dal brasiliano. L’Inter non nasconde il suo interesse.

Inter, Bento: “Il calcio europeo è il migliore al mondo”

“Il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo. Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile per andare in Europa voglio continuare a giocare per restare in Nazionale”.