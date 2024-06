La ricerca per un vice-Sommer non si arresta. I nerazzurri hanno intenzione di portare ad Appiano un portiere per il futuro. Sembrava fatto il matrimonio tra l’Inter e Bento, ma qualcosa sembra andare storto. L’Inter è pronta a cambiare obiettivo per quanto riguarda il vice Sommer: questo perchè la trattativa per Bento, da tempo individuato come candidato designato per affiancare lo svizzero e raccoglierne in futuro l’eredità, si sta rivelando particolarmente complicata.

Inter, Josef Martinez il vice-Sommer

Le richieste dell’Atletico Paranaense sono altissime, difficile che l’Inter possa assecondarle, soprattutto in seguito ai cambiamenti improvvisi e drastici che la società di Viale della Liberazione sta affrontando. Sulla scia degli eventi, la dirigenza non ha arrestato le ricerche sul mercato, così si è arrivati ad un nuovo profilo: Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa, per il quale sono già stati effettuati i primi sondaggi. I liguri l’hanno riscattato dal Lipsia per due milioni e ora arriva a chiedere dieci volte tanto.

Il portiere, reduce da un’ottima stagione con il Grifone, ha un prezzo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma, a differenza di Bento, c’è margine per trattare con formule diverse. Il ds Ausilio potrebbe tentare la manovra del prestito con riscatto obbligatorio dopo una stagione.