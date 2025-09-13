Inter, Marotta: “Dobbiamo fare di più, non è sufficiente”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato prima del match tra Juventus e Inter. Il presidente ha parlato del momento attuale della sua Inter ai microfoni di Dazn.

Inter, Marotta non ancora soddisfatto dei nerazzurri

Giuseppe Marotta: “Non dimentico il periodo alla Juventus ma ora sono il presidente dell’Inter, amo l’Inter e amo questi colori. Abbiamo fatto discretamente finora, ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, dobbiamo prendere la rotta giusta assolutamente e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che credo gli abbiamo dato in questi anni”.