Inter, Marotta: “Dobbiamo fare di più, non è sufficiente”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato prima del match tra Juventus e Inter. Il presidente ha parlato del momento attuale della sua Inter ai microfoni di Dazn.
Inter, Marotta non ancora soddisfatto dei nerazzurri
Giuseppe Marotta: “Non dimentico il periodo alla Juventus ma ora sono il presidente dell’Inter, amo l’Inter e amo questi colori. Abbiamo fatto discretamente finora, ma non è sufficiente, bisogna andare avanti. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso, dobbiamo prendere la rotta giusta assolutamente e regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che credo gli abbiamo dato in questi anni”.
Le parole del presidente nerazzurro continuano: “Consigli a Chivu? Parliamo sempre, anche lui ha una grande esperienza da giocatore. Questo è il Derby d’Italia, che va al di là dei 3 punti, spero sia uno spot per il nostro calcio”.
Infine, ha proseguito Marotta: “Secondo me sia Pio Esposito che Sucic, in termini anagrafici e di qualità, potranno avere le chance maggiori di fare bene. Ma non solo loro, anche gli altri giovani che abbiamo a disposizione”.