Inter, Marotta: “Sarà una bella partita. Noi organizzati grazie a Inzaghi”

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid: “Questo è un gruppo che è insieme da tanti anni e ha percorso un cammino di qualità, facendo esperienza, che oggi rappresenta una qualità. Siamo ben organizzati grazie all’allenatore, che sta crescendo insieme alla squadra. Questo ci fa ben sperare per il presente e il futuro”.

Marotta: “Mi preoccupa il palleggio dell’Atletico”

Il vostro pullman è arrivato un po’ in ritardo?

“Sì, di 10 minuti, ma niente di che, solo un po’ di traffico a Piazzale Lotto. Ho sentito parlare di tafferugli ma non so se ci sono stati”.

Cosa la preoccupa di più dell’Atletico Madrid?

“La qualità di palleggio, in controtendenza rispetto all’Atletico che siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Prima la fase difensiva era il punto di forza dei Colchoneros, oggi sono una squadra più spigliata, ha giocatori di qualità. Sono cambiati, a mio giudizio sarà una bella partita”.