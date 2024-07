Inter, Marotta studia le opzioni a Buchanan | Tutte le ipotesi

L’infortunio di Buchanan ha di certo sconvolto i piani di mercato dell’Inter, che ha da poco perso il suo esterno in seguito alla frattura della tibia rimediata in Copa America con il suo Canada, e che ora dovrà ribaltare la sua piramide di priorità per questo mercato per assicurare a Inzaghi un quinto di centrocampo che sostituisca l’ex Brugge, per lo meno per i primi mesi della stagione.

Inter, spunta il nome di Cancelo

In pole resta il solito Ndoye, autore di un gran campionato e di un buon Europeo, che ha contribuito a far lievitare il suo valore, che ora sfonda la soglia dei 25 milioni, cifra che Marotta e Ausilio preferirebbero tenere da parte per Gudmundsson e puntare quindi su un profilo più low-cost per la fascia, come Marcos Alonso e Perisic, che si è offerto negli ultimi giorni ai neroazzurri.

Il nome che stuzzica di più i dirigenti della Beneamata, ma anche il più difficile da raggiungere, è Joao Cancelo del Manchester City, che dopo l’esperienza al Bayern, potrebbe partire nuovamente in prestito o a titolo definitivo.