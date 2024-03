Inter, Marotta sulle tracce di Gudmundsson | Il Genoa fissa il prezzo

Il gioiello del Grifone Albert Gudmundsson in questa stagione ha già totalizzato 10 gol e 3 assist in Serie A. Secondo quanto riporta calciomercato.com, visto l’ottimo rendimento, ci sarebbero diversi club in Italia e all’estero che si starebbero attivando per il giocatore, e tra queste ci sarebbe anche l’Inter.

Inter, per Gudmundsson il club monitora la situazione

Stando alle ultime, a fine stagione potrebbe partire una vera e propria asta per il calciatore islandese. Nella finestra di mercato invernale ci aveva provato la Fiorentina, però non è riuscita a convincere il Genoa che aveva fissato il prezzo a 30 milioni.