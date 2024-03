Lazio, nel mirino Gudmundsson del Genoa

Il finale di stagione per la Lazio sarà importante per riconquistare un posto in Europa. È questo l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, attualmente al nono posto. Una posizione che non corrisponde ai valori dei biancocelesti e che va riconquistata in classifica e in punti.

Lazio, l’obiettivo è Gudmundsson

Adesso i biancocelesti sono concentrati per stasera contro l’Udinese e poi penseranno al calciomercato. L’edizione odierna de La Repubblica parla di Gudmundsson. Il gioiello del Genoa è un obiettivo concreto di quest’estate e non uscirà dai radar dei biancocelesti. Tuttavia, c’è concorrenza per portare l’islandese a Roma, con la Fiorentina che ha provato senza successo a strapparlo ai liguri a gennaio.