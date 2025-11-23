Inter – Milan 0-1: Show Maignan e Pulisic per i tre punti. Il derby è rossonero

È il primo derby di Milano per Chivu che è costretto ad adattare Carlos Augusto sulla destra al posto dell’infortunato Dumfries. Qualche defezione ce l’ha anche Allegri che non può contare su Gimenez e punta su un attacco leggero composto da Leao e Pulisic. Il primo tempo vede l’Inter più ispirata e autore anche di due legni colpiti prima con Acerbi e poi con Lautaro dopo il grande intervento di Maignan. Lo stesso portiere francese era stato protagonista dopo pochi minuti sul colpo di testa ravvicinato di Thuram. Il più pericoloso per i rossoneri è Pulisic che va vicinissimo al gol al 44′ con una conclusione che finisce a lato di un soffio alla sinistra di Sommer.

Secondo tempo

È proprio lo statunitense al 54′ a portare in vantaggio il Milan con il tap-in vincente dopo la respinta corta di Sommer sul tiro rasoterra di Saelemaekers. Gli uomini di Chivu provano a reagire e al 71′ Thuram prende un pestone da Pavlovic in area di rigore e dopo OFR Sozza opta per il calcio di rigore. Dagli 11 metri però Calhanoglu si fa ipnotizzare da Maignan ed è il secondo rigore sbagliato dal turco negli ultimi sei dopo quello della scorsa stagione a San Siro col Napoli. L’Inter ci prova nel finale ma il Milan si chiude in un modo praticamente perfetto e questa vittoria consente ai rossoneri di agganciare il Napoli al secondo posto e volare a -2 dalla Roma. Allegri conquista 10 punti contro Napoli, Inter, Roma e Juventus.

Tabellino del match

Reti: 54′ Pulisic

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (85′ Pio Esposito), Bastoni; Augusto, Barella (85′ Diouf), Calhanoglu (78′ Zielinski), Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro (66′ Bonny). All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (78′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (78′ Nkunku), Leao (86′ Loftus-Cheek). All. Allegri

Ammoniti: 45+2′ Leao, 61′ Calhanoglu