Il campionato riprende dopo la sosta nazionali e lo fa con un big match previsto per domenica sera. A San Siro in scena il derby della Madonnina. Il Milan con Allegri sorridono per i giocatori ritrovati dopo gli infortuni. Il tecnico toscano è pronto a riabbracciare Rafa Leao e Cristian Pulisic. A distanza di quasi 100 giorni dall’ultima volta che i due hanno giocato insieme.

Milan, torna l’attacco Leao-Pulisic

Leao e Pulisic torneranno a giocare insieme in attacco, cosa che non accadeva dallo scorso agosto, gara d’esordio in Coppa Italia contro il Bari. Max Allegri è pronto a metterli insieme in campo dal primo minuto in occasione del derby in programma domenica sera.

Max Allegri farà ritrovare i due attaccanti insieme in campo contro i nerazzurri nel suo 3-5-2. Fino ad oggi il tecnico si è affidato a Gimenez che Nkunku, ma entrambi non hanno convinto in questo inizio di stagione, non sono stati proliferi in numero di gol a differenza di Leao che ha già messo a segno 5 gol, mentre Pulisic 6, nonostante le numerose assenze. Insieme Leao e Pulisic hanno segnato un totale di 11 sui 22 segnati dal Milan, praticamente il 50%. Numeri che confermano l’importanza dei due giocatori in campo.