Inter-Milan, le ultime dal Meazza | Le scelte di Inzaghi e Fonseca

Inter–Milan il big match della giornata, i nerazzurri di Inzaghi ospitano i rossoneri di Fonseca. Una sfida con tre punti pesantissimi in palio, a poche ore dalla sfida del Meazza sembrano sciolti i dubbi di formazione, in casa Inter Dumfries in vantaggio su Darmian, in casa rossonera attacco affidato a Morata e Abraham.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham.