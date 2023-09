Inter-Milan, precedenti e statistiche | Le probabili formazioni

Inter-Milan, il derby dei derby. Le statistiche dicono che…

Sarà il derby della Madonnina numero 222, una stracittadina dal sapore di scudetto. I numeri sorridono ai nerazzurri di Simone Inzaghi con 83 vittorie complessive, a fronte di 71 successi dei rossoneri di Stefano Pioli: completano il quadro 67 pareggi.

I numeri dicono Inter

Gli uomini di Simone Inzaghi sembrano non risentire del turbolento calcio mercato estivo e sono partiti subito con il piede giusto. Tre vittorie in altrettante sfide: 2-0 al Monza, 2-0 a Cagliari e 4-0 alla Fiorentina. Otto gol fatti e Sommer ancora imbattuto al debutto nel nostro campionato, con la porta meneghina che regge da 270 minuti. Insomma, il modo migliore per avvicinarsi al derby e alla prima gara del girone di Champions League, tre mesi dopo la finale persa contro il Manchester City.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER – MILAN

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, Di Marco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.