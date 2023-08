Inter, Mkhitaryan è soddisfatto: “Uno dei centrocampi più forti d’Europa”

Un primo anno a Milano, quello di Henrikh Mkhitaryan, positivo considerando i traguardi raggiunti, su tutte la finale di Champions League persa, con il contributo delle sue quasi 50 presenze fra tutte le competizioni. L’armeno, pronto a iniziare la sua seconda stagione con l’Inter, ha espresso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport la sua soddisfazione sui nuovi arrivi che rinforzano inevitabilmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, Mkhitaryan sui nuovi acquisti: le sue dichiarazioni

Come anticipato, l’ex fantasista della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport circa la stagione che sta per iniziare e l’impatto dei nuovi arrivi in casa Inter. Le sue dichiarazioni: “Ripetere lo stesso percorso dell’anno scorso sarà più difficile rispetto a fare un exploit una sola volta. L’obiettivo principale è lo scudetto, ma non scordiamoci Coppia Italia e Supercoppa”. Su Frattesi: “E’ davvero fortissimo. Non è che lo diventerà, lo è già ora. Segna e fa assist, appena vede uno spazio si butta dentro in velocità”. Su Thuram: “Thuram lo seguivo già in Germania e mi piacciono i suoi movimenti, ha una grande progressione”. Ha aggiunto: “Abbiamo uno dei reparti migliori d’Europa, ora servono i fatti. La stagione sarà lunga, l’abbondanza può aiutarci”.