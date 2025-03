Inter – Monza, le probabili formazioni e dove vederla

L'Inter per ripetersi anche in campionato. Monza in enorme difficoltà.

Prima contro ultima. L’Inter, reduce dalla vittoria europea sul campo del Feyenoord, per mantenere la vetta della classifica. Dall’altra parte c’è il Monza, fanalino di coda, con un solo punto conquistato, contro il Lecce, nelle ultime sette gare disputate. Le ultime sei sfide hanno visto i nerazzurri imporsi per 3 volte contro la sola vittoria dei brianzoli e 2 pareggi. La gara, in programma sabato alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Inter – Monza, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Zeroli, Mota; Ganvoula. All. Nesta.