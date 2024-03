Inter-Napoli 1-1: Juan Jesus rovina la festa a Inzaghi. Settimana da dimenticare per i nerazzurri

L’intensità è alta fin dai primi minuti di gioco con le due squadre che cercano di non far giocare gli avversari. Al 13′ tripla occasione Inter prima con Darmian che riceve un cross da Dimarco ma Meret, in controtempo, riesce a respingere poi arriva in scivolata Lautaro che trova ancora la risposta del portiere e infine la palla resta lì ma Barella calcia altissimo. Trova il vantaggio l’Inter al 43′ grazie a un ottima gestione del pallone in contropiede con Bastoni che sulla fascia sinistra mette in mezzo un cross basso per Darmian che tutto solo al centro dell’area di rigore non sbaglia davanti a Meret.

L’Inter non trova i tre punti per “colpa” dell’ex Juan Jesus

Cominciano forte i nerazzurri con un paio di occasioni prima con Lautaro e poi con Dimarco su punizione indiretta, in entrambi i casi ottime parate del portiere partenopeo. Il Napoli ci crede e inizia ad attaccare con coraggio e viene premiato al 81′ con Juan Jesus che spinge in porta il pallone di testa da un metro su una spizzata di un giocatore dell’Inter su calcio d’angolo. Finisce 1-1 il match di San Siro tra Inter e Napoli.

Tabellino del match

Reti: 43′ Darmian, 81′ Juan Jesus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (46′ Bisseck), Acerbi, Bastoni; Darmian (84′ Buchanan), Barella (71′ Frattesi), Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (79′ Dumfries); Thuram, Lautaro (79′ Sanchez). All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (74′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Traorè (70′ Cajuste); Politano (91′ Ngonge), Raspadori (75′ Simeone), Kvaratskhelia (91′ Lindstrøm). All. Calzona

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 36′ Pavard, 52′ Lobotka, 54′ Barella