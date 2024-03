Inter, c’è un attacco da rifare | Non c’è solo Immobile nella lista di Marotta e Ausilio

Questa mattina Tuttosport ha illustrato i piani in attacco dell’Inter visto che i nerazzurri devono completare il reparto dopo l’arrivo di Taremi e considerato che presto potrebbero potrebbero uscire sia Arnautovic che Sanchez. “Ormai è chiaro che il club nerazzurro nella prossima stagione, dove disputerà cinque competizioni compreso nel giugno-luglio 2025 il rinnovato Mondiale per club, abbia deciso di aggiungere un tassello al proprio reparto offensivo, passando da quattro a cinque unità. Fra i giocatori sul taccuino di Marotta e Ausilio è finito anche un pallino di Simone Inzaghi, ovvero Ciro Immobile, con un contatto diretto con il suo entourage mercoledì a Madrid.Basta attacchi con quattro elementi – spesso calati a tre in queste annate causa infortuni dei vari Sanchez, Correa, Lukaku e Arnautovic -, nel prossimo mercato servirà aggiungere un ulteriore giocatore”.

Inter, due attaccanti per Inzaghi

“Uno, come noto, è già stato preso e si tratta dell’iraniano Taremi, svincolato dal Porto. Dunque, con i confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram – a meno di offerte indecenti che facciano tremare i polsi -, ci sarà Taremi, ma poi andranno definite le altre due caselle. Ad oggi, ovviamente, una è occupata da Arnautovic, non fosse altro per il contratto fino al 2025. La stagione dell’austriaco – più bassi che alti e due gravi infortuni muscolari -, però, ha insinuato un dubbio sulla sua permanenza: se arriverà una proposta, l’Inter non si opporrà. Quindi, in caso di uscita di Arnautovic e di Alexis Sanchez (in scadenza di contratto, il rinnovo non è da escludere, ma dipenderà dal finale di stagione e altri fattori), serviranno due pedine”.

Una potrebbe essere Valentin Carboni, di rientro dal prestito al Monza, ma poi servirà comunque un nuovo innesto. Ieri abbiamo raccontato dell’interesse – condiviso con Juventus e altri club – per Albert Gudmundsson del Genoa, seconda punta-trequartista che rappresenterebbe l’ideale erede del “Niño Maravilla”. Le richieste del Genoa e la concorrenza, però, rischiano di far schizzare il prezzo dell’islandese sopra i 40 milioni”.