Inter, Immobile più di una semplice ipotesi | Avviati i contatti

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Ciro Immobile alla Lazio. L’attaccante napoletano, sempre più ai margini del progetto, sostituito nell’undici titolare da Castellanos, è in procinto di lasciare la Capitale. L’Inter monitora la situazione del capitano biancoceleste, secondo Tuttosport, che potrebbe diventare più di una semplice ipotesi.

Inter, incontro con l’agente di Immobile a Madrid

Nonostante l’arrivo di Taremi, la società nerazzurra starebbe valutando nuovi profili per rinforzare il reparto offensivo. Arnautovic non convince appieno, in bilico il futuro di Sanchez; dunque, Immobile potrebbe rappresentare una concreta alternativa. Inzaghi conosce benissimo l’attaccante e lo accoglierebbe ben volentieri a Milano. Nella settimana passata, a Madrid, la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato Marco Sommella, agente del calciatore, per capire i margini al fine di intavolare una possibile trattativa. Il tutto resta in fase embrionale, resta da attendere per capire le mosse della società di Via della Liberazione.