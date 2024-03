Gran caos a Formello dopo l’addio di Sarri. Le dimissioni del tecnico della Lazio hanno creato scompiglio, nel mirino sono finiti anche due giocatori, Immobile e Luis Alberto. I due giocatori sono stati criticati in settimana sia per le prestazioni sia per non aver appoggiato Sarri fino alla fine.

Lazio, ora serve ripartire

Si riparte dalla gara contro il Frosinone. Martusciello a capo della squadra, si prova a ripartire per cercare di riportare un po’ di ordine e I fari saranno puntati sull’intera squadra, in particolar modo su Immobile e Luis Alberto, le loro mosse social non hanno convinto i tifosi che li hanno accusati. Entrambi hanno provato a smorzare gli animi con le parole, ma con scarsi risultati e ora l’unico modo per farlo e lasciare che le dimostrazioni arrivino sul campo.

Adesso è importante lasciarsi tutto alle spalle, sopratutto le tensioni e le pressioni accumulate soprattutto negli ultimi giorni e settimane. E’ necessario trascinare la squadra alla vittoria e in alto in classifica per fine stagione.

Immobile e Luis Alberto arrivano anche da prestazioni poco convincenti, entrambi cercheranno di riscattarsi sul campo nel match contro i Ciociari. L’attaccante napoletano è fermo a 6 gol in questa stagione (solo in Campionato), mai così male per lui.