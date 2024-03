Immobile rialza la testa: “C’è rammarico ma in Champions è stato un percorso bellissimo”

Sono queste le parole di Ciro Immobile due giorni dopo l’uscita della Lazio in Champions League, con il capitano che chiede una reazione con un post su IG. “Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia, ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti. Forza Lazio!”.

