L’Inter lavora già ad alta velocità ai prossimi acquisti. Nella sede della Beneamata si pensa a rivoluzionare la squadra con innesti molto giovani. Dopo Susic nel mirino ci finiscono anche Castro, Beukema e Lucumì.

Inter, tre giocatori giovani per una svolta

Santiago Castro è uno dei profili attenzionati dall’Inter, che sta studiando per arrivare a portare Castro il 20enne argentino a Milano già a luglio, già prima del Mondiale per club. Purtroppo per i rossoneri non si tratta di un’operazione semplice. Intanto sulla lista dei possibili obiettivi la dirigenza dell’Inter ha messo altri due giocatori del Bologna: tra gli attenzionati ci sono sempre i difensori Beukema e Lucumì.

Castro è il nome nuovo, il giocatore che ha preso una difficile eredità come quella del talento svedese Joshua Zirkzee. Beukema e Lucumì L’olandese e il colombiano, ci azzardiamo a dire, sono la coppia più forte del campionato. Tra le squadre e i difensori che schierano una linea difensiva a quattro con due centrali, il Bologna ha la coppia di titolari più forte. Sam e Jhon dopo un anno e mezzo di coppia fissa si conoscono alla perfezione, si intendono e si dividono i compiti in maniera perfetta.