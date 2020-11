L’annuncio di Sabatini: “Inter pronta a richiamare Spalletti”

Il giornalista ha parlato ai microfoni di Radio Radio sul possibile cambio di panchina in casa Inter

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, Antonio Conte è stato messo fortemente in discussione. Sabato, al Mapei contro il Sassuolo, con molto probabilità si giocherà la permanenza sulla panchina nerazzurra. Intanto escono i primi nomi, dal traghettatore Esteban Cambiasso fino al possibile richiamo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con l’Inter e potrebbe essere richiamato. A pensarla cosi è anche Sandro Sabatino, noto giornalista: “Se Conte perde anche contro il Sassuolo per me richiamano Spalletti. L’Inter ha già a bilancio Conte che prende 12 milioni di euro l’anno e Spalletti che ne prende altri 5. Se si aggiungono i rispettivi staff si arriva a 21-22 milioni netti che al lordo diventano quasi 45…”. Prosegue: “È chiaro che Allegri sarebbe l’uomo giusto per l’Inter, ma andresti a sommare altri 17 milioni e in questo momento non te lo puoi permettere. Secondo me Allegri aggiusterebbe questa squadra, sia chiaro, ma lo farebbe anche Spalletti. Quindi potrebbero richiamarlo”