Inter, niente Cagliari per Pavard: situazione difficile per il francese

L’Inter non riesce a chiudere, ancora, la trattativa per Pavard. I nerazzurri stanno aspettando che il Bayern Monaco trovi il sostituto adatto al giocatore. Ore tesissime, perché, qualora non andasse in porto la trattativa per il difensore francese, all’Inter rimarrebbe poco tempo per colmare quel vuoto. Le parti sono vicine ma serve pazienza. Intanto Inzaghi ritrova Darmian per la trasferta di Cagliari.

Inter, a Cagliari torna Darmian