Verso Cagliari-Inter, i dubbi di Inzaghi | Le probabili formazioni

Lunedì sera, all’Unipol Domus, andrà in scena alle 20.45 il posticipo della 2ª giornata del campionato di Serie A, tra Cagliari ed Inter. Ranieri ed Inzaghi sono molto concentrati, sarà una partita tosta da entrambe le parti.

Qui Cagliari

Al Centro sportivo di Assemini la squadra ha svolto nella seduta odierna degli esercizi di attivazione e possesso palla; lavori di scarico tra palestra e campo. Hanno proseguito il personalizzato Desogus e Pereiro. Domani, sabato 28, mister Ranieri presenterà il match ai media, dopodiché sarà il campo a parlare. Ma tutti sanno che a Cagliari per nessuno è facile e questo il tecnico romano lo sa.

Qui Inter

Diversa la situazione di Simone Inzaghi, che ha delle rogne a cui tenere conto. Darmian sembra recuperato anche se stringe i denti per esserci, mentre l’altro che preoccupa sono le condizioni di Acerbi, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. In attacco altro dubbio. Arnautovic ha subito dimostrato di saper stare in campo e la sua rapidità a capire gli schemi mette in ombra quelle di Marcus Thuram che probabilmente finirà in panchina. Inzaghi è alle prese con delle decisioni molto dure, ma ogni allenatore vorrebbe avere questi problemi di sovrabbondanza.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.