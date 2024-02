Inter, niente ritiro prima dell’Atletico | Alle 15 parlano Inzaghi e Thuram

Il tecnico nerazzurro gestisce la pressione in vista della sfida con l'Atletico e non convoca il ritiro per la sua squadra. Oggi conferenza stampa ad Appiano, per poi sciogliere gli ultimissimi dubbi di formazione.

Arriva per l’Inter il momento della Champions: domani sera a San Siro la squadra di Inzaghi ospita l’Atletico Madrid di Simeone per l’andata degli ottavi di finale. L’obiettivo della squadra nerazzurra rimane la seconda stella, ma Inzaghi vuole far bene anche in Europa.

Il mantra dell’allenatore nerazzurro alla viglia è “alleggerire”, togliere di dosso la pressione. Da qui la decisione del tecnico di evitare il classico ritiro pre-partita, scelta insolita prima di una notte di Champions tanto delicata. Ancora di più se si pensa che la squadra aveva dormito ad Appiano solo 4 giorni fa in attesa della partita contro Salernitana: “se contro un avversaria tenera come la squadra di Liverani serviva tenere tutti sulla corda, contro gli spagnoli i giocatori sono già carichi in partenza” spiega la Gazzetta dello Sport.

Oggi la conferenza stampa del tecnico, De Vrij sostituisce Acerbi, Darmian favorito su Dumfries

“Così oggi, dopo l’allenamento delle 12 alla Pinetina e la classifica conferenza successiva (al fianco di Inzaghi Marcus Thuram), il tecnico permetterà ai suoi di tornerà a casa. La truppa si ritroverà domani ad Appiano per la colazione e l’ultima rifinitura, anche se ci sono dubbi per la formazione: senza Acerbi (potrebbe tornare nel recupero con l’Atalanta) dentro De Vrij e Darmian favorito su Dumfries”, scrive Gazzetta.