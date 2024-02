Inter, “As” celebra la coppia Lautaro-Thuram: “I più letali del calcio europeo odierno”

Dopo la vittoria dell’Inter di ieri sera contro la Salernitana con un secco 4-0, i nerazzurri hanno confermato un’ulteriore prova della loro forza se c’era bisogno di chiarirlo ancora, contro l’ultima in classifica. Il giornale spagnolo “As” in vista anche della gara contro l’Atletico di martedi si è espresso così con elogi all’Inter e alla coppia Lautaro-Thuram.

Inter, il quotidiano “As”: “Lautaro e Thuram sono diventati una coppia ideale”

“Ma non è solo il collettivo a lavorare perfettamente all’interno della squadra italiana affinché le cose vadano molto bene. La linea d’attacco della squadra è anche una delle più letali d’Europa. Lautaro Martínez e Marcus Thuram sono diventati una coppia ideale. Se c’era qualche dubbio su cosa potesse significare per l’Inter il cambio Lukaku-Dzeko per il francese, il primogenito di Lilian lo ha fugato fin dal primo giorno a Milano”.

Poi prosegue con qualche dato: “Con il suo gol Lautaro Martínez è diventato il capocannoniere argentino di tutti i tempi dell’Inter con 125 gol, superando il connazionale Mauro Icardi. Posizionandosi all’ottavo posto nella classifica marcatori del club. Tutto questo segna anche la capacità di attrarre giocatori da parte del club, che per i suoi due attaccanti ha speso 25 milioni di euro (Thuram è arrivato a costo 0)”.