Inzaghi: “Partita seria, ci aspetta un cammino molto lungo. L’Atletico è una grandissima squadra”

Queste le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport al termine della sfida contro la Salernitana, vinta per 4-0.

Inzaghi: “Gara approcciata nel migliore dei modi”

L’approccio alla partita è stato un piacere, solo al 21esimo è arrivata un’indicazione tattica.

“Sono stati bravissimi. Abbiamo fatto una gara seria, approcciata nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre e sapevamo di dover approcciare bene la gara. I ragazzi sono stati bravissimi, dobbiamo andare avanti in un cammino ancora molto lungo”.

C’era il rischio che non venisse affrontata nel modo giusto?

“No, ero abbastanza sereno. Abbiamo recuperato bene dopo Roma, i ragazzi si sono allenati nel migliore dei modi. Avrei potuto fare più cambi ma i ragazzi sapevano dell’importanza del match per il campionato e la classifica”.

Avete dieci punti di vantaggio sulla seconda, avete sicurezza per l’obiettivo?

“Sicurezza mai nel calcio, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Il percorso è lunghissimo, da giocatore ho vinto uno Scudetto che sembrava perso dopo che l’anno prima i miei compagni ne persero uno che sembrava vinto. Il cammino è ancora lunghissimo”.

L’Inter riesce a essere pericolosa da entrambe le fasce quest’anno.

“È vero, i braccetti ci aiutano tanto ma la squadra ha acquisito tantissima maturità. Abbiamo un’ottima occupazione del campo e rimaniamo bene in equilibrio. I ragazzi hanno giocato benissimo una partita molto importante che viene prima della Champions, l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi”.

Nel 2024 avete solo vinto. Il fatto che teniate solo allo Scudetto è una cosa di cui parlate o è un’idea nostra?

“No, stiamo guardando la partita successiva. Già dagli ultimi tre mesi della scorsa stagione ragioniamo di gara in gara. Vogliamo arrivare in fondo a ogni competizione, mancano tre mesi e il percorso è lunghissimo. Dobbiamo andare avanti così sapendo che dietro ci sono due squadre che non molleranno fino alla fine. La concentrazione deve essere sempre altissima. Siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4-5 giorni ed è stato facile per noi, adesso ci aspettano giorni molto impegnativi e devo avere risposte da chi ha giocato e da chi subentra”.

L’Atletico Madrid appare simile a voi, ora è una squadra che gradisce di subire il pressing perché le piace molto giocare. Che pericolo è?

“Grandissima squadra, grandissimo allenatore che è un amico. Squadra che non perdeva in casa da 25 partite, nelle ultime 2 ha fatto 30 tiri senza segnare, le ho viste entrambe e i risultati non hanno rispecchiato l’andamento della gara. È un avversario difficile che affronteremo nel migliore dei modi, sapendo che hanno qualità e quantità. Abbiamo quattro giorni per prepararla, lo faremo nel migliore dei modi per giocare davanti ai nostri tifosi”.

Come sta Frattesi?

“È recuperato, ha fatto ieri la prima seduta in gruppo. Stasera ho pensato che per lui fosse meglio riposare anche se aveva tanta voglia di giocare, per come si è messa la partita ho fatto altre scelte. Ma è pienamente recuperato per martedì”.