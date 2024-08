Inter, non basta super Thuram, col Genoa finisce 2 a 2

Inter fermata a Genoa, termina 2 a 2

Partita ricca di colpi di scena a Genoa, i rossoblu trovano il vantaggio con Vogliacco. I nerazzurri riescono a riprendere la gara e a ribaltare il risultato trascinata da un super Thuram. Nel finale di gara, con la vittoria in tasca arriva il calcio di rigore per il Genoa, netto. Dal dischetto trasforma Messias. 2 a 2 il finale, Inter da rivedere, pareggio giusto.

IL TABELLINO

GENOA-INTER 2-2

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco (15′ st Vasquez), Bani, De Winter; Zanoli (26′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (41′ st Ekhator), Malinovskyi (26′ st Thorsby), Martin; Vitinha, Messias. A disp.: Leali, Sommariva, Bohinen, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos. All.: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (21′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (30′ st Taremi), Mkhitaryan (21′ st Frattesi), Dimarco (30′ st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (41′ st Asllani). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Pavard, Fontanarosa. All.: Inzaghi

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 20′ Vogliacco (G), 30′ e 38′ st Thuram (I), 50′ st Messias (G)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Gollini (G), Asllani (I)

Espulsi:

Note: All’8′ st Inzaghi (I) per proteste. Al 16′ st Gilardino per proteste