Quest'anno l'Inter negli scontri diretti paga qualcosa rispetto al passato e lontano dal Meazza, in questo momento, qualcosa non gira per il verso giusto. Ma cosa?

La sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus centra poco, il periodo difficile dell’Inter è noto a tutti, da tempo. I nerazzurri da inizio stagione hanno qualche difficoltà a brillare e a fare vedere di cosa sono capaci. Le qualità viste nella scorsa stagione pare sia difficile rimetterle in campo. Paura di vincere? Forse sì, mancano il cinismo e la determinazione viste nelle passate stagioni.

Inter, ma cosa succede?

La sconfitta contro la Juve di ieri, ma anche il pareggio in pieno recupero contro il Milan aveva salvato l’apparenza, le due trasferte successive a Firenze hanno evidenziato un problema da non sottovalutare. Quest’anno l’Inter negli scontri diretti non riesce a dimostrarsi grande e paga qualcosa rispetto al passato e lontano dal proprio campo di gioco.

Ma cosa succede ai ragazzi di Simone Inzaghi? Le caratteristiche delle passate stagioni, rabbia, ferocia agonistica e lotta per ogni centimetro sempre e comunque, quest’anno mancano. L’Inter si è persa un po’, mancando di carattere lascia prendere coraggio agli avversari. Le dirette avversarie non fanno sconti e lo scontro scudetto con il Napoli potrebbe essere perso. Al momento c’è qualcosa da sistemare, soprattutto mentalmente. Serve determinazione in più nel momento giusto per evitare lo sconforto, soprattutto da chi gioca meno. La panchina nerazzurra è lunga e di qualità, cose che vanno applicate sul campo, soprattutto con il big match contro il Napoli in arrivo.