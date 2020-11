Inter-Parma, la Moviola: Balogh su Perisic era rigore? | VIDEO

L’Inter porta a casa un solo punto. Il pareggio interno per 2-2 con il Parma non è esente da critiche sull’arbitraggio.

L’arbitro Pairetto si infortuna a ridosso della gara e così viene sostituito dal quarto uomo Piccinini. Il forlivese non era in serata e questo lo si deduce dall’arbitraggio condotto. Sono tanti i falli non fischiati, ma l’episodio che ha scaturito rabbia e critiche da parte dei nerazzurri è un’evidente fallo in area di rigore.

Al minuto 67, Balogh trattiene e atterra in modo evidente Perisic in area di rigore. Piccinini non fischia il fallo e fa cenno di proseguire perché per lui il contatto non era da rigore. Inoltre ammonisce Ranocchia per proteste e dalla sala Var, Maresca non interviene per segnalare il rigore netto.

Un altro contatto meritevole di chiamata, è stato quello tra Balogh e Vidal sul finale. Questo fallo era meno evidente, ma andava fischiato. L’unica chiamata giusta è stata annullare il gol di Ranocchia al 52′, in fuorigioco sul precedente intervento di De Vrij.