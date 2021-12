Inter, più vicino il rinnovo del titolare: gli ultimi aggiornamenti

Balla ancora un milione tra domanda e offerta

Tra i tanti rinnovi di contratto in ballo in questo momento all’Inter, una delle situazioni più pressanti per Marotta è quella relativa a Marcelo Brozovic. Il timoniere del centrocampo nerazzurro ha il contratto in scadenza a fine stagione e, fino a questo momento, ancora non ha rinnovato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbero passi in avanti che possono far ben sperare i tifosi

Al momento le richieste dell’entourage del croato sono di 7 milioni di euro (e partivano da 8 milioni), mentre i nerazzurri non vorrebbero offrire più di 6 milioni di euro a stagione. Possibile trovare un compromesso su quest’ultima base, magari con l’inserimento di bonus che possano alzare la quota fissa.