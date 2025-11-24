L’Inter perde il derby e anche l’occasione di tenere il passo in classifica. I nerazzurri dal primo posto finisco al terzo; superati dal Milan che si piazza al secondo posto, mentre la Roma procede da sola la corsa. Almeno per il momento la situazione è questa. Sul derby le responsabilità sono di tutti, ma si continua a vedere anche un Yann Sommer con prestazioni di livello inferiore rispetto agli anni passati. Ad Appiano inizia a pensare al futuro della porta.
Inter, gli inglesi accostano il Dibu ai nerazzurri
Dopo sconfitte pesanti, come quella del derby, lo sguardo si posa anche su tanti altri dettagli, come il rendimento del portiere. Dando uno sguardo al rendimento di Sommer, quasi 37 anni, qualche dubbio inizia a venire. In realtà, i dubbi, sono iniziati dalla tifoseria sin dalla seconda metà della scorsa stagione. Oltre al gol di Pulisic nel derby, non si puà dimenticare il gol preso da 30 metri di distanza da Adzic contro la Juventus, risultato decisivo anche in quella sconfitta.
Sommer non è un portiere scarso, ha commesso qualche errore e inizia ad avanzare di età, l’Inter dovrà correre ai ripari. La stagione andrà avanti con lo svizzero, anche se Chivu ha delle alternative in rosa: Raffaele Di Gennaro e Martinez, ma si inizia a dare uno sguardo al mercato e, secondo rumors inglesi dall’Argentina rilanciano il nome di Dibu Martinez.