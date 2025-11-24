Sommer non è un portiere scarso, ha commesso qualche errore e inizia ad avanzare di età, l’Inter dovrà correre ai ripari. La stagione andrà avanti con lo svizzero, anche se Chivu ha delle alternative in rosa: Raffaele Di Gennaro e Martinez, ma si inizia a dare uno sguardo al mercato e, secondo rumors inglesi dall’Argentina rilanciano il nome di Dibu Martinez.