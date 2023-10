Archiviata la vittoria col Torino, in casa Inter si pensa già alla sfida di Champions dove Inzaghi opterà per diverse novità rispetto al campionato. Questo il punto fatto da “La Gazzetta dello Sport”: “Martedì, rispetto alla squadra titolare che ha battuto sabato il Torino, sono scontati i rientri dal 1′ di Bastoni e Dumfries, ma è probabile che pure Carlos Augusto e Frattesi abbiano una chance dall’inizio.

Inter, tornano Frattesi e Dumfries

La seduta di domenica, con il gruppo diviso in due, non ha dato indicazioni e anche quella di domani pomeriggio non è detto che sciolga i dubbi (c’è l’ultima sgambatura di martedì mattina…). Di certo però, come successo soprattutto nel finale della scorsa stagione e nell’inizio di questa (eccezion fatta per Inter-Bologna), non giocheranno solo i titolatissimi”.