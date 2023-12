San Siro sarà arbitro della corsa al primato del gruppo D. Infatti, Inter e Real Sociedad sono entrambe a quota 11 punti. Al momento però, grazie alla differenza reti, gli spagnoli sono primi nel gruppo. I neroazzurri che nella scorsa partita ha pareggiato rimontano da 3-0 a 3-3 contro il Benfica, dovrà obbligatoriamente vincere per assicurarsi la prima piazza del raggruppamento. Mente i biancoblù, sono reduci dallo 0-0 contro il Salisburgo. A far stare tranquilli Inzaghi e i tifosi c’è un dato particolare: i baschi hanno vinto soltanto una delle nove partite giocate contro squadre italiane in gare europee, anche se l’unica vittoria è proprio contro i lombardi nella Coppa UEFA del 1979. La gara con fischio d’inizio alle 21.00 sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Canale 5.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All:Inzaghi

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea. All: Alguacil