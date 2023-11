Dopo le diverse voci circolate negli ultimi mesi, oggi l’Inter ha ufficialmente annunciato l’accordo con Qatar Airways. La presentazione di domenica a San Siro aveva già anticipato il comunicato ufficiale di stamattina diramato dalla società di viale della Liberazione: la compagnia aerea diventerà Official Global Airline Partner del Club fino alla stagione 2025/26. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la partnership è stata stipulata attraverso due incontri avvenuti a Milano e Dubai. L’artefice di questo accordo in casa Inter è Alessandro Antonello che, insieme alla collaborazione della leggenda nerazzurra Marco Materazzi, sono riusciti a dar vita ad una partnership importante per il futuro del club. Aperta anche l’ipotesi main sponsor per il futuro, con Paramount+ come sponsor secondario.

Le parole di Antonello sull’accordo

Il CEO corporate Antonello si è espresso soddisfatto per la riuscita dell’operazione commerciale:” Siamo orgogliosi di accogliere Qatar Airways all’interno della nostra famiglia di global partner. Questo accordo conferma il sempre crescente appeal del nostro brand, che arriva oggi a legarsi a una delle compagnie aeree leader a livello internazionale e con cui condividiamo l’impegno nel creare connessioni tra tutti i luoghi e le persone del mondo. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways i nostri principali touchpoint: la nostra fanbase che conta oltre 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, la nostra gloriosa storia, i nostri valori e il legame profondo con la città di Milano saranno di supporto al nostro nuovo partner per lo sviluppo del loro business”.