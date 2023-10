Non si vede fisicamente da un po’ di tempo a Milano Zhang il presidente dell’Inter. Ma anche se lontano, segue il club in minuto per minuto ed è molto soddisfatto dei proventi pattuiti con lo sponsor Qatar Airways e soprattutto dal lavoro che sta svolgendo mister Inzaghi.

Inter, Zhang segue tutti i passaggi del club da Nanchino

Il presidente dell’Inter Zhang sembrerebbe essere davvero soddisfatto del club milanese. A spiegare il tutto è stata “La Gazzetta dello Sport”: “Da Nanchino segue tutti i passi che sta muovendo l’Inter. Fuori dal campo, ad esempio: l’ultima partnership con Qatar Airways frutterà 1,5 milioni a stagione. E poi dentro il rettangolo verde: il presidente è molto felice di questo inizio di stagione, soprattutto della sicurezza con cui la squadra affronta ormai le gare europee. E non ha mancato di sottolinearlo a Inzaghi e al management. Cinque anni dopo, tutto sommato può essere soddisfatto”.