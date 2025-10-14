L’Inter ha in agenda una rivoluzione della difesa in vista della prossima stagione. Il reparto arretrato è uno di quelli che necessita maggiormente di essere rivisto quasi totalmente. Con de Vrij, Acerbi e Darmian in scadenza, i nerazzurri hanno la necessità di rinnovare un reparto che ha bisogno di un intervento deciso, accurato e adatto.

Inter, una lunga lista per il futuro della difesa

Uno dei nomi più importanti è Marc Guehi del Crystal Palace, un profilo giovane e talentuoso, perfetto per le esigenze nerazzurre. Ma non è una semplice trattativa, quindi in virtù della complessità dell’operazione Marotta e il suo staff stanno valutando diversi profili giovani di tutta Europa. Oltre a Guehi, ci sono altri giocatori, come l’ecuadoriano Joel Ordonez del Club Bruges. Sul versante estero c’è anche Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg.

Marotta e staff nerazzurro monitorano anche altri giocatori in Italia. Dalla Serie A spuntano diversi giocatori sul taccuino nerazzurro. Da tempo un pallino fisso è Oumar Solet dell’Udinese, ma anche il talentuoso Mario Gila della Lazio, sul quale sono presenti anche il Milan e numerosi altri club stranieri. Infine figura anche Tarik Muharemovic del Sassuolo.