Inter-Salernitana, le ultimissime da San Siro

Diversi i cambi in casa Inter in vista della sfida di Champions League contro l’Atlético Madrid di martedì. Solito 3-5-2 per il tecnico nerazzurro. Linea difensiva con Pavard, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati, supportati da Dumfries, a destra, e Carlos Augusto, a sinistra. In avanti la coppia Lautaro Martinez–Thuram.

Cambio allenatore e cambio modulo per la Salernitana, in campo con il 4-3-1-2. Difesa affidata a Manolas e Pellegrino al centro, sostenuti da Sambia e Zanoli sulle fasce. A centrocampo, alle spalle di Candreva sulla trequarti, dentro Coulibaly, Maggiore e Basic. In attacco Dia accanto a Weissman.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Dia,. All. Liverani.