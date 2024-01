Inter, Sanchez resta nerazzurro fino alla fine della stagione

L’Inter è ancora nei pensieri di Alzexis Sanchez. Il cileno ha giocato da trequartista in Supercoppa Italiana, pur essendo sceso in campo solo per nove minuti.

Inter, il Monza dice no al rientro di Carboni a Milano

All’inizio della stagione si pensava che Sanchez potesse lasciare la squadra nerazzurra già a gennaio ma alla fine, però, lui e l’Inter secondo il quotidiano, vorrebbero continuare al 99% fino alla fine della stagione quando arriverà Taremi. Questo a causa della mancanza di un budget importante e del fatto che l’unica opzione a costo zero era quella di riportare Valentin Carboni dal Monza in prestito. Soluzione rifiutata fortemente dai brianzoli.