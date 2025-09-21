Inter – Sassuolo, le ultime sulle formazioni

Le scelte di Chivu e Grosso

Inter in campo a San Siro, ospite il Sassuolo di Grosso. L’obiettivo di Chivu e i suoi è riscattare il ko con la Juve e dar seguito a quanto di buono visto in Champions, probabile alternanta tra i pali, con Martinez dal 1′.

Inter – Sassuolo, le formazioni

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.